Bouwvakkers tegen inbreker: ‘Blijf staan, dan heb je geen probleem'

EDE - Bouwvakkers JP Korsten en Mario Lopez grepen woensdag een 28-jarige man uit Bennekom in de kraag die kort daarvoor probeerde in te breken in een pand aan de Beukenlaan in Ede.

,,Help, een inbreker, houd hem tegen!” Bouwvakker JP Korsten en zijn collega Mario Lopez willen woensdag iets uit hun auto aan de Beukenlaan in Ede halen als er een vrouw al schreeuwend de straat op rent.

Paniek

Op dat moment snelt een jongen in een felrood trainingspak voorbij. Korstens collega Lopez zet de achtervolging in. ,,Ik kan zelf niet hardlopen met mijn versleten knie.” De vrouw was volgens Korsten helemaal in paniek. ,,Ze stond te beven van angst.” Korsten gaat met haar mee naar huis om te kijken of er niet nog een inbreker in huis is en om de vrouw gerust te stellen.

Lopez voegt zich al gauw weer bij hen. ,,De inbreker was me te snel af”, zegt hij. Maar hij weet wel waar de verdachte ongeveer moet zijn. ,,We zijn in onze auto gestapt en hebben op de hoek Eikenlaan/Stationsweg staan posten”, zegt Korsten.

Klem

Omdat de bouwvakkers precies weten hoe de verdachte eruit ziet, herkennen ze hem direct als hij weer opduikt. Met de auto rijden ze de jongen klem. ,,'Als je blijft staan dan heb je geen probleem', zeiden we tegen hem en dat deed hij”, zegt Korsten. De politie kan de verdachte even later aanhouden. Voor beide mannen was het de eerste keer dat ze achter een inbreker aanzaten, maar ze zouden het zo weer doen. ,,We krijgen allemaal leuke reacties op Facebook”, zegt Korsten. ,,Mensen zien ons als helden, dat is wel grappig.”

Lief

Carla Niese-Gerritsen, de bewoonster van het pand aan de Beukenlaan, is blij met de actie van de mannen. ,,Ze zijn zó lief voor mij geweest.” Niese-Gerritsen ging die ochtend nog even snel de honden uitlaten. ,,Ik doe de poort naar de tuin altijd op slot, maar nu dacht ik ‘ik ben zo weer terug’.” Bij terugkomst overloopt ze de inbreker. Even daarvoor was ze hem gepasseerd tijdens het uitlaten van de honden. ,,Ik keek hem recht in zijn gezicht. Hij zei nota bene nog goedendag.”

