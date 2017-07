Burgemeester Kolff verruilt Veenendaal voor Dordrecht

Veenendaal heeft op tien na beste terras van Nederland

3 juli VEENENDAAL - Het terras van Vendel in Veenendaal is op tien na het beste van ons land. Dat vinden de makers van de Terras Top 100, die Vendel op de elfde plek hebben gezet in hun jaarlijkse lijst. Bovenaan staat een Gelders bedrijf: Brasserie Staverden bij Ermelo.