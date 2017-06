Curator: oud-bestuurder schuldig aan val voetbalclub VVA

ACHTERBERG - Oud-voorzitter Johan van Kouterik is aansprakelijk voor het faillissement van voetbalclub VVA '71 in Achterberg. Dat stelt curator Janine Maduro. De voetbalclub uit het dorp bij Rhenen heeft onder meer een schuld van een half miljoen bij de Belastingdienst.

Van Kouterik was het gezicht van VVA. Hij was tientallen jaren voorzitter en runde tot vlak voor het faillissement eind 2015 de topsportafdeling van de club. De voetbaltrots van Achterberg, een dorp met zo'n 3.000 inwoners, was jarenlang actief in de hoofdklasse van het zaterdag amateurvoetbal.

Ernstig verwijt

Maduro trekt haar conclusie over de rol van de bestuurder in een recent verschenen verslag over de Stichting Voetbal Promotie Achterberg. Daarin waren de activiteiten rond het eerste elftal opgenomen. Ze schrijft dat Van Kouterik 'een ernstig verwijt van onbehoorlijk bestuur' kan worden gemaakt. Het ging volgens haar fout bij de dorpsclub omdat er 'geen bron van inkomsten of enigerlei kenbare structurele en herleidbare geldstroom bekend is'.

Volledig scherm Johan van Kouterik, oud-bestuurder van voetbalclub VVA, als vertegenwoordiger van de voetbalbond UEFA in 2012. © Herman Stöver

Regeling

De gewezen bestuurder is het pertinent oneens met de conclusie van de curator. Hij erkent geen enkele aansprakelijkheid, zo blijkt uit het verslag. Volgens Maduro heeft hij wel aangegeven in overleg te willen over een 'minnelijke regeling'. Dat is nu ook haar inzet. Hij was maandag niet bereikbaar voor een reactie.

Tribune

De curator onderzoekt nog de rol die Van Kouterik speelde bij de bouw van een tribune op sportpark De Meent. De tribune kostte 245.000 euro, geld dat grotendeels werd geleend bij suikerooms en de gemeente Rhenen. Toen Vrienden van de Meent failliet werd verklaard, was 160.000 euro nog niet terugbetaald.

Maduro probeert een deel van dat geld terug te krijgen van de gemeente. Ze heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen het gemeentebestuur.