'Dr. Bones' al twee jaar in onzekerheid na uitkomen leugen

Verdachte moord Willianne wacht uitspraak af in zijn cel

9:37 EDE - De 21-jarige Thomas B. die wordt verdacht van het ombrengen van Willianne van Stempvoort (19) uit Ede hoort vandaag in zijn cel wat zijn straf is. Hij is vanmiddag om 13.00 uur niet bij de uitspraak aanwezig.