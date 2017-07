Eekhoornbrug wacht na jaar nog op eerste eekhoorn

De touwbruggen vormden in 2016 een politiek ruilmiddel in onderhandelingen met milieuclubs in de gemeente Ede. Mede vanwege de eekhoorntouwen besloten deze clubs bezwaren tegen een nieuw sportpark aan de Hoenderloseweg in Otterlo in te trekken. Ook elders blijken eekhoornbruggen niet super succesvol. Zo zorgde een peperduur exemplaar in Den Haag (144.000) euro in 2016 voor veel ophef toen bleek dat er slechts enkele dieren de burg passeerden.



Vilmar Dijkstra van de Zoogdierenvereniging was destijds bij de aanleg betrokken. Inmiddels heeft hij het project losgelaten. Echt te kijken staat hij niet van het nieuws. ,,Het kan even duren voor ze de bruggen vinden. Er zijn veel factoren die een rol spelen. Maar het kan uiteindelijk ook dat ze niet op de juiste plek hangen. En toch: uiteindelijk zijn alle eekhoornbruggen die zijn aangelegd, wel gebruikt.''