Fataal ongeval op Rijksweg treft Edes gezin

LEEFfestival vult centrum Wageningen met zoete dromen en nachtmerries

18:24 WAGENINGEN - Over een enorme piano lopen. Trommelen op het ritme van twee beren die broodjes smeren. Of toch liever een high five geven aan een moerasmonster? Het kon allemaal zondag in de Wageningse binnenstad tijdens de 35ste editie van het LEEFfestival.