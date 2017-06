Geen treinen tussen Arnhem en Ede door aanrijding

Campusroute langs Noordwest lijkt doodlopende weg

7:22 WAGENINGEN - Op maandag 3 juli wordt de Wageningse gemeenteraad geacht een besluit te nemen over hoe ze denkt de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Maandagavond spraken raadsleden met wethouder Han ter Maat over het voorstel van het college om dit te doen middels een weg over de Wageningen Campus, langs de wijk Noordwest en door het Dassenbos.