Jacht op edelherten op Hoge Veluwe begint maand eerder

De oorzaak daarvan ligt aan de andere kant van de Deelenseweg, in het Deelerwoud. ,,Aan die kant van het park hebben we ook een verlaagd raster, waardoor de dieren bij ons terecht kunnen komen’’, zegt Leidekker. ,,De laatste maanden zijn veel edelherten uit het Deelerwoud naar de Hoge Veluwe gekomen. In het Deelerwoud is in november voor het eerst in 15 jaar werd weer op edelherten gejaagd. De onrust die dat opleverde, heeft ervoor gezorgd dat er bij ons ongeveer 100 extra edelherten zijn gekomen.’’