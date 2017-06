Markante beer Mascha in Ouwehands overleden

'Hang de AED desnoods 's nachts terug, wij kunnen er levens mee redden'

28 juni ,,Het was de eerste die 24 uur per dag beschikbaar was in het dorp.’’ Bestuurslid Martin de Rooij van de EHBO-vereniging in Renswoude baalt flink. Een nog onbekende dief roofde ergens tussen donderdag en zaterdag de AED van het Dorpsplein.