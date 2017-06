Nieuwe mobiel voor vrijwilliger dierenambulance na duik om kuiken te redden

Kuiperplein in Ede op de schop voor Heideweek

16:20 EDE - Het is even opletten met parkeren op het Kuiperplein in Ede de komende weken. Daar is maandag het werk begonnen aan de omvorming van het plein in het Edese centrum. Dat moet aangepast worden in verband met de Heideweek in augustus.