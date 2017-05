Ondernemers in opstand tegen denderende legerhelikopters

Recreatieondernemers in Ermelo komen massaal in opstand tegen de overlast van laaghangende militaire helikopters. Zij willen dat Defensie buiten het toeristenseizoen oefent. ,,De ramen trillen in de sponningen, dit is niet leuk meer’’, zegt Annet Redschaad van bungalowpark De Toverberg aan de Drieërweg.

Deze week is er opnieuw een oefening van het Defensie Helikopter Commando (DHC) met Apache-, Cougar- en Chinook-helikopters. Er is tot en met donderdag vergunning om tot middernacht te oefenen, op vrijdag wordt alleen overdag gevlogen.

De oefening is in het gebied tussen globaal Arnhem en Epe en Ermelo en Apeldoorn.

Quote We hebben bezoekers die vlakbij Schiphol

wonen. Zij komen voor de rust... Annet Redschaad

Veiligheid

Volgens Claudia van Hoek van het DHC is het onmogelijk om het vliegrooster aan te passen aan wensen van recreatieondernemers. ,,Vanwege het feit dat we juist oefenen op snelle inzet en ook voor de veiligheid van de deelnemers maken we pas korte tijd van tevoren bekend dat er een oefening is.’’

Volgens Van Hoek wordt er alles aan gedaan om overlast te beperken. De ondernemers in Ermelo en omgeving vinden het niet genoeg. ,,Een paar weken geleden hingen ze boven ons park te jojoën, pal boven de bomen en de huisjes. We hebben geklaagd, maar er verandert niets. Vorig jaar was ’t hetzelfde liedje. Oefenen is prima, maar niet op deze manier’’, zegt Redschaad van De Toverberg. Haar park ligt precies op de route. ,,We hebben bezoekers die vlakbij Schiphol wonen. Zij komen voor de rust, maar hebben tot ’s avonds laat herrie boven hun hoofd. Dat kan toch niet?’’

Overleg