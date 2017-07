Provincie mengt zich niet in discussie homo-ontmoetingsplek A12

Dit platform, dat zich opwerpt als belangenbehartiger van de bezoekers van homo-ontmoetingsplaatsen, had zich gewend tot de provincie met een klacht over burgemeester Cees van der Knaap van de gemeente Ede. Die zou zijn bevoegdheden hebben misbruikt in de discussie rond het afsluiten van de homo-ontmoetingsplaats bij parkeerplaats Ginkelse Zand langs de A12 vorig jaar.



In de brief laat het platform weten dat ze vermoedt dat Van der Knaap de provincie verkeerd heeft voorgelicht. Overlast was één van de redenen de parkeerplaats af te sluiten. Maar het aantal geregistreerde meldingen is zeer beperkt, zo blijkt uit stukken.