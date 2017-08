Ravage na ramkraak bij juwelier in Veenendaal

Vluchtelingen aan de slag als bouwvakker dankzij les in Arabisch

23 augustus EDE - Dankzij bijscholing in het Arabisch, gegeven door het roc, zijn tien Syrische vluchtelingen uit de regio Ede-Wageningen klaargestoomd voor een baan in de bouw. Ze hebben deze zomer in hun moedertaal een veiligheidscertificaat gehaald, een verplicht certificaat om in Nederland de bouwplaats op te mogen.