Treinverkeer tussen Arnhem en Ede-Wageningen weer hervat

Fractieleider D66 verlaat gemeenteraad Wageningen

14:08 WAGENINGEN - Peter Veldman stopt met zijn werk als gemeenteraadslid in Wageningen. Hij verhuist in september naar Utrecht en mag dan geen raadslid meer zijn in Wageningen. Veldman is sinds 2014 fractievoorzitter van D66. Sinds maart 2010 maakt hij deel uit van de raad.