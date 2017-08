Twee gevaarlijke bochten in proloog Ladies Tour in Wageningen

Motoren niet meer welkom bij McDrive Veenendaal

7:30 VEENENDAAL - Jarenlang kwamen honderden motorrijders in de lente en herfst op zondagochtend bij elkaar bij de McDonald's in Veenendaal: de Motor Forum Mega Meetings (MFMM). Afgelopen mei is de laatste keer geweest. Hoewel er nooit problemen zijn geweest, zijn de motorrijders niet meer welkom.