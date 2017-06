Uitspraak in zaak verdrinkingsdood Salam (9) in zwembad Rhenen

Het droomzwembad van kinderen heeft koraal, visjes en een superglijbaan

7:41 EDE - Vijftien kinderen mochten woensdag dankzij een eerdere tekening meedenken over hoe het zwembad in Ede eruit moet gaan zien. In een heuse ontwerpsessie met twee architecten laten de kinderen hun fantasieën de vrije loop. ,,Want zij moeten er uiteindelijk in spelen’’, zegt Jeroen ter Maat van Strategie Architecten.