Van der Staaij: islamdebat is door ethische grens gezakt

EDE - De harde toon in het islamdebat mag wel wat minder, kwam vrijdag naar voren tijdens een symposium over de islam op de Christelijke Hogeschool Ede.

,,De islam is een lastig thema, dat veel gevoelens en spanning oproept’’, zei docent Bernhard Reitsma. Hij presenteerde zijn boek Kwetsbare liefde, over de verhouding tussen christenen en moslims en woonde zelf jarenlang in het Midden-Oosten. ,,Ik had altijd het idee dat de islam een saaie, wettische godsdienst is. En dat je bij moslims op moet passen. Maar ik heb juist ervaren dat ze veel vreugde uit hun geloof halen’’, zei hij. Reitsma pleit ervoor dat christenen zich 'kwetsbaar en met open armen' richting moslims opstellen.

Zo'n tweehonderd belangstellenden kwamen op de bijeenkomst af, die werd geleid door EO-journalist Tijs van den Brink. Azzedine Karat, imam van de Essalam-moskee in Rotterdam, was ook uitgenodigd om te spreken. ,,Veel religieuze teksten worden tegenwoordig misbruikt. Het is aan theologen om die goed uit te leggen.’’

Verwarring

De moslimgeestelijke noemde het huidige islamdebat 'verward'. ,,Er zijn radicale moslims, dat kunnen we niet ontkennen, maar er is geen radicale islam. Iemand die radicaal is, staat niet per se voor dat geloof.’’