Verdachte 'snoeimoord' 90 dagen langer in de cel

Eenmalig half miljoen extra voor opknappen 'schrale' openbare ruimte Veenendaal

22 juni VEENENDAAL - Hoe veel geld is het Veenendaal waard om te voorkomen dat de staat van de straat en het groen wegzakt naar een bedenkelijk niveau? Dat was donderdag de keuze die de gemeenteraad moest maken. Dat verloedering dreigt en dat niemand dat wil, daar was bijna iedereen het wel over eens.