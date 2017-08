Veroordeelde doodslag Willianne overweegt hoger beroep

,,Cliënt en ik gaan eerst in alle rust het vonnis analyseren. Daarna zullen we kijken of we in hoger beroep gaan’’, zegt Molenaar.

De advocaat noemt de uitspraak teleurstellend. Hij had gepleit om zijn cliënt volgens het jeugdstrafrecht te vervolgen omdat B. geestelijk niet volwassen is. De rechtbank legde dat pleidooi in het vonnis naast zich neer.

De straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie. Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachting dat het Openbaar Ministerie in beroep gaat.

'Veel te weinig'

,,Na vier jaar mag hij beginnen aan de tbs-behandeling’’, legde de rechter uit. ,,Was hij wel volledig toerekeningsvatbaar geweest en had hij de maximale straf voor doodslag gekregen, dan had hij waarschijnlijk eerder weer op straat gestaan.’’ Daarmee nam de rechter vast een voorsprong op de kritiek dat zes jaar 'veel te weinig' zou zijn voor het ombrengen van een 19-jarig meisje.

Levensgevaarlijk