Stortbuien duwen putdeksels omhoog en zetten straten blank

Tussen 19.00 en 20.00 uur kwam de spoortunnel in De Klomp onder water te staan. Hier stond tot een halve meter water. De brandweer heeft de weg afgesloten. Voor een echtpaar was het al te laat: dat had zich met de auto vastgereden.



Het regenwater was op sommige plekken te veel voor de riolering, waardoor het regenwater bij huizen naar binnen liep. Zo stond er aan de Patrijslaan in Dieren een woonkamer blank. De brandweer heeft bewoners te hulp geschoten bij het opruimen van de waterschade.