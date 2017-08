Zwaargewonde hardloper gevonden bij spoor in Rhenen

Annemiek van Vleuten slaapt in eigen bed voor proloog Ladies Tour

28 augustus WAGENINGEN - Bij haar ploeg Orica Scott weten het al zeker. Dinsdagmiddag is er maar één winnares mogelijk bij de proloog van de Boels Ladies Tour in Wageningen. Dat is Wageningse Annemiek van Vleuten. ,,Geheid’’, voorspelt Sarah Roy.