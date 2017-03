Apple maakt knalrode iPhone 7 en 7 Plus

De iPhones zijn een onderdeel van het (PRODUCT)RED-initiatief. Dat betekent dat een deel van de opbrengst gaat naar het Global Fund to Fight AIDS. De rode varianten zijn er alleen met 128 of 256 gb opslagcapaciteit. Helemaal rood zijn de telefoons niet. De toestellen hebben een witte schermrand.



Ook de iPhone SE kreeg een kleine update. Het kleinste iPhone-model heeft nu 32 of 128 gb opslagruimte. Dat was 16 of 64 gb.