CIA in verdediging: publicatie WikiLeaks helpt tegenstanders VS

De CIA verdedigt zich met het argument dat de dienst bestaat om buitenlandse inlichtingen in te winnen. 'De missie van de CIA is om inlichtingen te verzamelen in het buitenland om Amerika te beschermen tegen terroristen, vijandige staten en andere tegenstanders', aldus een verklaring die de dienst woensdag naar buiten bracht. De inlichtingendienst wil nog steeds niet bevestigen of de documenten die WikiLeaks naar buiten heeft gebracht - in totaal rond de 8000 pagina's - wel of niet authentiek zijn. De documenten zijn afkomstig uit de periode 2013 tot 2016.



'Het Amerikaanse publiek zou ongerust moeten zijn over elke publicatie van WikiLeaks, die tot doel heeft de mogelijkheden van inlichtingendiensten in te perken om de VS te verdedigen tegen terroristen en andere tegenstanders', aldus woordvoerder Heather Fritz Horniak.



De woordvoerder herhaalde dat de CIA het recht niet heeft om afluisteroperaties uit te voeren in de VS of tegen Amerikaanse burgers, en 'dat ook niet doet'. Daarnaast stelt ze dat 'het de taak is van de CIA om innovatief te zijn.'



Malware

Volgens de documenten van WikiLeaks zou de CIA meer dan duizend malwareprogramma's hebben ontwikkeld, zoals virussen en andere software. De inlichtingendienst drong onder meer binnen in de iOS-systemen van Apple, Android van Google, Windows van Microsoft en ook smart-tv's, webcams en zelfs autosystemen.



Techbedrijven proberen na de publicatie van de documenten hun klanten gerust te stellen: zo zegt Apple dat de meeste 'CIA-lekken' in het besturingssysteem van de iPhone inmiddels gedicht zijn.