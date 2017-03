Daar is -ie dan eindelijk: de hoofddoekemoji

Makers smart-tv's informeren kijkers niet over bijhouden kijkgedrag

21 maart Producenten van smart-tv's brengen hun klanten nauwelijks op de hoogte van het feit dat ze hun kijkvoorkeuren bijhouden. Die waarschuwing geeft Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam, in een wetenschappelijk artikel dat gepubliceerd is in 'Telecommunications Policy'.