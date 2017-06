De MMS verdwijnt, en dat vindt eigenlijk niemand erg

NIJMEGEN - Even een telegram versturen, bellen in een telefooncel of een foto mms'en? Het zijn dingen die eigenlijk niemand meer doet in Nederland. Dat laatste wordt vanaf morgen voor een groot aantal mensen zelfs onmogelijk. Dan stopt KPN namelijk met de dienst.

Of dat erg is? Niet echt, blijkt bij navraag aan de telecomprovider. Niemand heeft geklaagd over het stoppen van de dienst. Daarnaast zijn er voldoende alternatieven. 'Denk aan WhatsApp', schrijft een woordvoerder van KPN.

Wat is MMS eigenlijk? Het staat voor Multimedia Messaging Service en is een dienst die gebruikers in staat stelt kleine beetjes data via de telefoon te versturen. Dat kan gaan om een foto, video of spraakbericht. Wat je ook verstuurt, het mag niet groter zijn dan 320 KB. Even ter vergelijking: de gemiddelde foto die tegenwoordig met een mobieltje wordt gemaakt is al snel 1,5 MB. Ruim 4 keer groter dan het maximum dat je per MMS kunt versturen.

Andere providers

De dienst werd in 2002 in Nederland gelanceerd door T-Mobile. Ook zij zien er weinig brood meer in en lieten begin 2017 weten dat ze in januari 2019 stoppen met het aanbieden van de dienst. Of andere providers dezelfde plannen hebben, is nog niet bekend.