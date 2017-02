Facebook publiceert utopisch Zuckerberg Manifesto

Hij schetst daarin zijn visie op de toekomst van de sociale netwerksite, in praktische maar ook idealistische zin. 'Wereldwijd zijn er mensen die achterblijven door globalisering en door bewegingen tegen globale connectiviteit. In deze tijden is het belangrijkst dat Facebook kan doen, de sociale infrastructuur bieden waarmee mensen een wereldwijde gemeenschap kunnen bouwen die voor iedereen werkt.' Het utopische wereldbeeld heeft volgens Zuckerberg niets te maken met de actualiteit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zo zei hij in een interview met persbureau AP. Toen kwam het sociale netwerk onder vuur te liggen omdat het vrij baan gaf aan nepnieuws en andere leugens.



Het is de eerste keer sinds de beursgang van Facebook in 2012, dat de Facebook-topman zo'n toekomstvisie publiceert. Volgens Zuckerberg kan kunstmatige intelligentie helpen om te bepalen welke teksten, foto's en video geweld, seksuele content of haat omvatten. Hij realiseert zich onder meer dat er cultuurverschillen zijn tussen de miljarden gebruikers. De een neemt aanstoot aan iets wat de ander prima vindt. 'Europeanen hebben minder problemen met naaktfoto's dan Aziaten en mensen uit het Midden-Oosten. We willen daarom naar een systeem met lokaal toezicht.' Gebruikers kunnen dan op verschillende vlakken zelf aangeven wat ze acceptabel vinden. Als ze dat niet instellen, wordt en 'gemiddelde' genomen van de voorkeuren in de regio van de gebruiker.