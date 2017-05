Jonge Brit vindt bij toeval stopknop van gigantische cyberaanval

Sinds vrijdagavond worden computersystemen in meer dan 99 landen geïnfecteerd met ransomware. Ook Nederlandse parkeergarages van parkeerbedrijf Q-park zijn geïnfecteerd. De website van de geïnfecteerde bedrijven gaan op slot en kunnen pas weer in gebruik worden genomen als er losgeld in bitcoins wordt betaald.



Elke keer dat het gevaarlijke programma een computer wilde infecteren, maakte het contact met de website die de Brit had gekocht. Als het niet lukte om contact te maken, dan ging WannaCry verder met de hack. Maar toen de website gekocht was én werkte, stopte de aanval.



De analyst, die onder de naam MalwareTech op Twitter actief is en werkt voor het Britse cyberbeveilingsbedrijf Kryptos Logic, bekende online dat hij niet bewust de actie heeft gestopt, maar dat het een bijeffect is van de aanschaf van een domeinnaam.



De Brit werkte samen met Amerikaan Darien Huss, een 28-jarige onderzoeksmedewerker van Proofpoint. Het tweetal wordt door veel cyberbedrijven geprezen voor hun alerte reactie op de virusaanval.