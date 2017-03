Makers smart-tv's informeren kijkers niet over bijhouden kijkgedrag

Video Hardwell opent Twitch-kanaal met optreden op groot eS­ports-toer­nooi

7 maart De Nederlandse DJ Hardwell heeft een eigen Twitch-kanaal (een site waarmee je onder andere games kunt livestreamen) geopend. De 29-jarige Bredanaar vierde die gelegenheid met een speciaal optreden tijdens de Intel Extreme Masters, een van de grootste eSports-toernooien ter wereld, dat werd gehouden in de Poolse stad Katowice. Tijdens dat toernooi speelden de beste pro-gamers ter wereld in diverse games om in totaal 650.000 dollar aan prijzengeld.