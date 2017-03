'Mogelijk grote storing Microsoft'

‘Een hacker maakte mijn bedrijf kapot’

3 maart Het ging fantastisch met het Zeeuwse foto-, film- en ontwerpstudio PHGR in Goes, tot een hacker toesloeg. Het was een mokerslag die het bedrijf uiteindelijk fataal is geworden. De eigenaar wil collega-ondernemers waarschuwen. ,,We leven in het digitale Wilde Westen.’’