Politie gaat data beter analyseren

Computerpionier Robert W. Taylor overleden op 85-jarige leeftijd

15 april Robert W. Taylor, die een groot aandeel had in het ontwikkelen van het internet en de moderne PC, is afgelopen donderdag op 85-jarige leeftijd overleden. Taylor, die aan Parkinson leed, is in zijn huis in San Francisco overleden, vertelde zijn zoon Kurt Taylor vandaag aan de New York Times.