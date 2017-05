Prey: griezelen in de ruimte

Schrikmoment

De hoofdrolspeler is Morgan Yu, en dat is afhankelijk van je keuze een doortastende dame of een heer. Maar stiekem eist Talos 1, een kolosaal ruimtestation dat halverwege de Aarde en de Maan is geparkeerd, de echte hoofdrol op. Het is een open world-setting die uitnodigt om alle hoeken en gaten te verkennen (en zelfs via de luchtsluis kleine ruimtewandelingen mogelijk maakt) maar die tegelijkertijd ook weer niet zo uitgestrekt is dat je hopeloos verdwaalt.



Talos 1 is compleet uitgestorven - als we voor het gemak de buitenaardse mormels niet meerekenen. Eéntje zorgt keer op keer voor een uitermate effectief schrikmoment, want de Mimic camoufleert zich bij voorkeur als een gebruiksvoorwerp als koffiemok om totaal onverwacht zijn echte gelaat (een griezig grote spin) te tonen. Bij elke confrontatie zit de schrik er sowieso goed in, omdat je continue óf te zwakke wapens hebt óf een schrijnend tekort aan munitie. En meestal beide.



