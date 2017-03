Robothand maakt gehandicapte Taiden (6) dolgelukkig

Zijn moeder koppelde zelf geen verwachtingen aan de arm. ,,Ik vind het heel belangrijk dat Taiden de arm ziet als een hulpmiddel en niet als iets noodzakelijks. Hij moet beseffen dat hij net als ieder ander kind is, daar doet het feit dat hij een hand mist niets aan af. Ik laat hem zoveel mogelijk alles zelf doen. Daardoor kan hij nu bijvoorbeeld de rits van zijn jas sluiten. Dat was niet gelukt als hij daar constant mee geholpen wordt. Deze hulp is vaak goed bedoeld, maar daardoor wordt het gevoel van ‘anders zijn’ wel versterkt. Iedereen moet zijn weg vinden in het leven, of je nu een of twee handen hebt.”



De belangrijkste winst is volgens moeder dan ook het extra zelfvertrouwen dat Taiden heeft gekregen. ,,Taiden heeft last van faalangst en dit geeft hem echt een boost. De arm is iets stoers en daardoor staat hij op een positieve manier in de belangstelling. Dat is een groot contrast met de negatieve manier waarop hij, voor zijn gevoel, vaak bekeken wordt." Hij kon dan ook niet wachten om de arm te laten zien aan vriendjes en klasgenootjes. ,,Ik merk duidelijk dat dit hem goed gedaan heeft'', aldus Josephine.