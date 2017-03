Twitter denkt na over betaalde dienst

Daar is -ie dan eindelijk: de hoofddoekemoji

23 maart Het is de vraag waarom we er tot 2017 op hebben moeten wachten, maar vanaf juni komt er een nieuwe reeks emoji's aan, met daarbij die van een vrouw met een hoofddoek. In de reeks zitten verder een genderneutrale emoji, een man met hipsterbaard en een vrouw die borstvoeding geeft. Dat is bekend gemaakt door Emojipedia.