Delen Liemers nog uren zonder water

De storing bij waterleidingbedrijf Vitens ontstond zaterdagavond rond 21.00 uur als gevolg van een breuk in de leiding. Hierdoor is er sprake van minder of geen waterdruk. Op dit moment zijn de reparatiewerkzaamheden in volle gang. Naar verwachting is de storing in Doesburg om 16.00 uur verholpen, zo meldt Vitens. In Giesbeek en Zevenaar is de storing waarschijnlijk rond 11.00 uur verholpen.