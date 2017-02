Duizenden huishoudens Liemers zonder water, stormloop op water

UpdateDOESBURG - Een groot deel van de Liemers kampt momenteel met een waterstoring. Bij ongeveer 30.000 huishoudens in Zevenaar, Doesburg en Rijnwaarden komt geen of weinig water uit de kraan. Ook een klein deel van Rheden is getroffen door de storing.

De storing bij waterleidingbedrijf Vitens ontstond zaterdagavond rond 21.15 uur als gevolg van een breuk in de leiding. Hierdoor is er sprake van minder of geen waterdruk. Uit Didam komen inmiddels ook meldingen over geen of weinig water uit de kraan. De storing is naar verwachting rond 16.00 uur verholpen, zo meldt Vitens.

IJssel

In eerste instantie dacht Vitens het probleem gevonden te hebben, zegt een woordvoerder. „We dachten dat het lek in een van de drie leidingen onder de IJssel zat. Dit bleek het toch niet te zijn. Met vele teams is de hele nacht doorgewerkt, maar de oplossing werd niet gevonden."

Supermarkten

Bij veel supermarkten is het water inmiddels uitverkocht. Bij de supermarkten is een run op water ontstaan door de storing. De Albert Heijn in Zevenaar ging vanwege de storing al om 10.30 uur open, een half uur eerder dan normaal. Volgens supermarktmanager Sam van der Meer was het water al binnen een kwartier uitverkocht. „De mensen stonden massaal te wachten, met twintig tot dertig man voor de deur. Het water is nu op, we verwachten het om 13.00 uur weer te hebben." Bij de Makro in Duiven was eveneens een stormloop op water, toen de winkel om 12.00 uur opende.

Ook de Jumbo in Zevenaar is eerder open gegaan, om 09.40 uur in plaats van 10.00 uur. Daar was na een half uur alles op, zo vertelt assistent-supermarktmanager Yord van der Pol. Op het moment is daar vooral een run op water met een smaakje.

Reparatie

Op dit moment zijn de reparatiewerkzaamheden nog steeds in volle gang en wordt hard gewerkt voor een oplossing. Inmiddels zijn medewerkers van Vitens hard aan het werk aan de noordkant van de IJssel, waar veel water uit de grond kwam. „Het kan zijn dat het lek hier is ontstaan, maar zeker weten we dat nog niet. Mocht dat inderdaad zo zijn, kan het probleem weer snel verholpen zijn."

Volledig scherm Het mogelijke lek in de uiterwaarden van de havikerwaard. © Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

Extra water

Om aan genoeg water te komen voor de bewoners, heeft zorgcentrum Lobede extra water gehaald bij de dorpswinkel in Pannerden. Deze was nog dicht, maar is speciaal voor Lobede open gegaan. Ook zijn daarvoor vijf kratten extra water gehaald bij de Spar-supermarkt in Tolkamer. De extra watervoorziening is onder meer nodig om genoeg inwoners te voorzien van water om medicijnen in te nemen.

Volledig scherm Extra flessen water voor zorgcentrum Lobede. © DG

Sportclubs

Ook sportclubs ondervinden problemen door de waterstoring. Daar kan niet gedoucht worden, zo meldt onder meer sportclub Doesburg.

Geen problemen

Ziekenhuis Rijnstate heeft op de locatie Zevenaar geen problemen. „We hebben een grote, extra watervoorraad die we in geval van nood kunnen gebruiken. Voor tot het eind van de middag is er zeker voldoende", aldus een woordvoerder.

Op Twitter komen veel reacties binnen over de waterstoring. Zo heeft een twitteraar de visite voor het verjaardagsfeest van zijn dochter al opgeroepen om zelf water mee te nemen.



Bij de Deka Markt in Doesburg staat inmiddels een lange rij voor het water.

Thijs Nooteboom heeft een creatieve oplossing gevonden om toch koffie te zetten.

Een ander laat weten inmiddels wel zin in een douche en koffie te hebben.

Twitteraar Niels Detmar relativeert de storing door te melden dat er dagelijks miljoenen mensen zonder water zitten.