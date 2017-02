Geen kraanwater voor aanmaaklimonade in Doesburg

Doesburg betaalt voor politiepost

13 februari DOESBURG - Sluiting van de politiepost in de brandweerkazerne van Doesburg is uit den boze. Daarover bestaat in Doesburg geen verschil van inzicht. Daarom trekt de gemeente de portemonnee. Om het politiesteunpunt met twee wijkagenten dit jaar open te kunnen houden, betaalt Doesburg uit eigen zak 21.000 euro.