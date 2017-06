Politie stuurt ramptoeristen weg om livestreamen bij ernstig ongeluk

Auto op kant op N317 bij Doesburg, weg afgesloten

17:13 DOESBURG - Bij een eenzijdig ongeluk op de N317 in Doesburg is zondagmiddag ten minste één persoon zwaargewond geraakt. De auto waar het slachtoffer in zat, is door nog onbekende oorzaak frontaal tegen een lantaarnpaal gebotst en op kant komen te liggen.