Rechter doet vandaag uitspraak in terrorismezaak bomtasman Doesburg

O. zelf spreekt de beschuldigingen tegen. „Ik heb niets te maken met de IS. Ik ben ongelovig”, liet hij twee weken geleden weten in de Arnhemse rechtbank. De rechter kondigde toen aan zich te buigen over de vraag of de 41-jarige man een terrorist in de dop is, of slechts een verwarde, maar onschuldige praatjesmaker.