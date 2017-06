Tekst en uitleg bij omstreden plan voor 'seksistische' drilkooi

De weerstand tegen de drilkooi (ook wel draaikooi genoemd) is groot. Meer dan honderd bezwaren zijn tegen het plan ingediend. Twee bezwaarmakers schreven bovendien een brief aan de gemeenteraad van Doesburg. Deze brief zit bij de ingekomen stukken van de eerstvolgende raadsvergadering en het CDA heeft al aangekondigd tegen het plan te zijn.



Tegenstanders vinden de drilkooi seksistisch. Ze associëren het met de kooien die IS gebruikt om vrouwen als slavin in te verkopen. De draaikooi werd als straf in de vijftig jaar dat het in Doesburg stond, alleen aan kwetsbare vrouwen en prostituees opgelegd. Zij werden op een stoel in de kooi gezet en erin rondgedraaid: in twee richtingen. Net zo lang tot ze moesten overgeven en daarna werden ze de stad uitgestuurd.