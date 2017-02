Vader na misbruik dochter: Het begon spelenderwijs

Huizoeking

Tot de melding kwam dat de verdachte kinderporno in zijn bezit had in Doesburg waar hij naartoe verhuisd was. Er volgde een huiszoeking en zijn computer werd in beslag genomen. Niet alleen had hij honderdduizenden verboden afbeeldingen in zijn bezit en een filmpje van seksuele handelingen met zijn dochter. Hij bleek ook een veertien maanden oud kindje te hebben misbruikt door haar handje op zijn geslachtsdeel te leggen en daar foto’s van te maken.