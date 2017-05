Vliegenplaag bezorgt Doesburgse horecabaas koppijn

De gemeente Doesburg is in zijn ogen de boosdoener. ,,De gemeente heeft de Martinitoren namelijke een jaar of vijf, zes geleden afgesloten voor duiven. Ze zijn toen alleen vergeten de duivenpoep in de toren zelf op te ruimen. En dat is een ideale voedingsbodem gebleken voor deze herfstvlieg. De herfstvlieg overwintert in de toren. In het voorjaar komen de eitjes uit. Op mijn terras warmen de jonge vliegjes zich op.’’



Bart-Jan Knapen is ontstemd, omdat hij zich niet serieus genomen voelt door de gemeente. ,,De wethouder zegt dat het de natuur is en dat het probleem vanzelf oplost. Na jaren aandringen zijn ze afgelopen week in de toren gaan kijken. Toen bleek dat de duivenmest de bron is van de ellende. De gemeente heeft een bedrijf ingeschakeld om de plaag te bestrijden. Wat bleek? Het betreffende bedrijf beschikte niet over de juiste bestrijdingsmiddelen. Ze gaan er nu pas maandag mee aan de gang. Dan loop ik de terrasomzet op Moederdag mis en dat is wel 1.500 euro. Ik overweeg een schadeclaim in te dienen.’’