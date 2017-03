AED op bedrijventerrein in Doetinchem

Auto te water in Doetinchem

6 maart DOETINCHEM - De brandweer is maandagavond met spoed naar het Kruizemuntveld in Doetinchem gereden omdat er een auto te water was geraakt. Eenmaal ter plaatse bleek dat het voertuig door onbekende oorzaak van de oprit was gerold en in het water terecht was gekomen.