Alarm over schrikbarend oplopende uitruktijd brandweer Doetinchem

Is er tussen 16.00 en 18.00 uur brand, dan duurt het gemiddeld 16 minuten eer de brandweer er is.

Dat het slecht is gesteld met de slagkracht van de Doetinchemse brandweer is al vijftien jaar bekend. De korpsleiding is er echter al die jaren niet in geslaagd om oplossingen te vinden.

Rapport

Dit blijkt uit het rapport ‘Optimalisering opkomsttijden post Doetinchem’, dat zeer recent is verschenen. Daarin wordt een kritisch beeld geschetst van de situatie op de post Doetinchem van de brandweer. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de problemen op te lossen, is te lezen in het rapport.

Wassen neus

Volgens de normen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waartoe Doetinchem behoort, moeten de eerste brandweerlieden in een gemeente van deze omvang binnen anderhalve minuut de straat op. In de praktijk is dit een wassen neus. De norm wordt overdag met 360 procent overschreden, gemiddeld duurt het 5.27 minuten voor het eerste blusvoertuig uitrukt. Tussen 16 en 18 uur ’s-middags, statistisch gezien de periode met de meeste incidenten, gaan daar ruim negen minuten overheen. Dat is een overschrijding van 600 procent.

Dit heeft ook consequenties voor de termijn waarbinnen daadwerkelijk hulp kan worden geboden. Duurde het in 2013 gemiddeld nog 6.38 minuten voor de eerste brandweerlieden ter plaatse waren bij een incident, vorig jaar was dat 10.35 minuten. En wie tussen 16 en 18 uur dringend de brandweer nodig had moest bijna 16 minuten wachten.

Geen vertrouwen

Eén van de oorzaken is een gebrek aan vrijwilligers die op tijd in de kazerne kunnen zijn. Maar de problemen zitten dieper. Vrijwilligers hebben geen vertrouwen in de leiding, die ze gebrek aan visie en daadkracht verwijten.