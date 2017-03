Auto op kop in sloot bij eenzijdig ongeluk in Doetinchem

Spuitgasten genoeg, toch wachten op vrijwilliger

25 maart DOETINCHEM – Het gebeurt in de praktijk: er komt een 112-melding en in de brandweerkazerne in Doetinchem zijn genoeg gekwalificeerde spuitgasten om uit te rukken. Toch moet er van de leiding worden gewacht op vrijwilligers die zich naar de kazerne spoeden. Omdat de aanwezigen andere taken moeten verrichten, of omdat ze geen deel uitmaken van de blusgroep die dienst heeft.