Beveiliger met zak over hoofd en handen op rug uit busje gehaald

'Rapport brandweer is nuttig en waardevol'

23 maart DOETINCHEM - De analyse over de uitruktijden van de brandweer in Doetinchem is nuttig en waardevol. Er moet wel meer onderzoek worden gedaan om verstandige oplossingen te kunnen kiezen. Deze studie is voor intern gebruik, de volgende stap is dat er duidelijke keuzes worden gemaakt en dat het politiek bestuur beslissingen kan nemen op basis van objectieve en goed doorgerekende informatie.