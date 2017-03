Bordeelfamilie uit Doetinchem voor de rechter om belastingontduiking

35 bezoekers per dag

Duitsland

Op 20 april 2016 deed de Duitse politie een inval in Casa Rossa in Elten. Daarbij werd onder meer de moeder opgepakt. Tegelijkertijd arresteerde de Nederlandse politie de vader en de zoon in hun huizen in Doetinchem. De moeder bleef achter slot en grendel in Duitsland maar de vader en zoon kwamen in Nederland na enkele dagen op vrije voeten. Daarna werd het tweetal in juli alsnog overgeleverd aan Duitsland.