Brandweer redt ree uit hekwerk in Doetinchem

video Carmen Sars met theatershow in haar Doetinchem

10:21 DOETINCHEM – Dat haar theaterprogramma voor het eerst te zien is in Doetinchem, de stad waar ze opgroeide, is heel bijzonder voor Carmen Sars. ,,Ik vind het ook best spannend. Familie en dierbare vrienden in de zaal, dat doet me echt wel wat. Ik verheug me er op."