Cornielje: Boumans, pak criminaliteit in Achterhoek aan

,,De onderwereld vermengt zich steeds meer met de bovenwereld, ook in de Achterhoek. Lege agrarische bedrijven worden gebruikt als drugslab. Vakantiehuisjes worden gehuurd door criminelen, die er illegale prostituees in onderbrengen. Raadsleden worden geïntimideerd. Opsporing alleen is onvoldoende om deze zaken aan te pakken. Er is een brede regionale aanpak nodig waarin FIOD, politie en gemeenten samenwerken. De burgemeester van Doetinchem is daar belangrijk bij. Ik denk dat u met Mark Boumans, met al zijn ervaring in het openbaar bestuur, een goede hebt binnengehaald", sprak Cornielje tot de gemeenteraad.

Zelfverzekerd

Eerder die avond was Boumans met vendelhulde van de Doetinchemse schutterijen op het stadhuis binnengehaald. Tijdens zijn maiden speech maakte hij een zelfverzekerde indruk. ,,U zocht een burgemeester met lef. Ik denk dat u die gevonden hebt", sprak hij. ,,Ik heb in Ommen geleerd dat mezelf zijn goed genoeg is om een goede burgemeester te zijn."

Verder gaf hij aan wel eens te laat te komen op afspraken. ,,Omdat de afspraak daarvoor dan uitgelopen is. U komt namelijk niet van mij af." Verder wil Bouamhns een 'vurig pleidooi' houden voor verbetering van de ontsluiting van de Achterhoek. ,,De spoorlijn Arnhem-Winterswijk en de snelweg A18 verdienen een investering."



Op de receptie na afloop liep uiteraard 'tout' Doetinchem rond. Centrummanager Jos Tiemessen betoonde zich een voorstander van de terugkeer van oude tradities. ,,Bij de nieuwjaarsreceptie moeten weer de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar gehuldigd worden. En op Koningsdag moet de aubade terugkeren bij de opening van de kindervrijmarkt. Compleet met volkslied en het hijsen van de vlag."

Verbinding