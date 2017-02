Doetinchemmers krijgen 120 uur werkstraf na ruzie op Facebook

Werkstraf voor oud-politicus die erfenis Doetinchemse tante verduisterde

15:46 ZUTPHEN/ DOETINCHEM - Een VVD'er die tot eind vorig jaar Statenlid was in Flevoland, is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De rechtbank in Zutphen achtte bewezen dat hij een deel van de nalatenschap van een tante uit Doetinchem verduisterde.