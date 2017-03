'Geef boeren hun rode diesel terug'

Kunstzinnige postzegels in 't Brewinc

28 februari SILVOLDE/DOETINCHEM - De eerste keer dat Paul Bouwmeester (77) een expositie organiseerde, was in de Kameleon, in 2001. In dat jaar nam hij na een kwart eeuw afscheid van het gebouw als sociaal-cultureel werker. Ruim vijftien jaar en duizenden zegels verder wordt het tijd voor een nieuwe tentoonstelling, dit keer in 't Brewinc in Doetinchem.